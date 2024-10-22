مناقشات للتوعية بالحفاظ على البيئة وتواصل دوري المكتبات في ثقافة الغربية

ءشهدت المواقع الثقافية بمحافظة الغربية عددًا من الفعاليات التثقيفية والتوعوية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ضمت الفعاليات عقد ندوة توعوية ببيت ثقافة السنطة، بعنوان "الحفاظ على البيئة"، تحدث خلالها الشيخ محمد دراز، من علماء الأزهر الشريف، موضحا أن الله كلف البشر بإعمار الأرض والحفاظ عليها، لافتا إلى أن الإسلام دعا للحفاظ على الزراعة والحيوانات والطرق، وحض على عدم تلويث مياه الأنهار.

وفي السياق، ناقشت مكتبة دخميس الثقافية طرق الحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك من خلال المضي في عدد من الإجراءات، منها: تقليل السلوكيات التي تسبب التلوث، مثل الحرائق والتدخين، والحرص على إبقاء المواد الغذائية بأفضل صورة، مع مراعاة التخلص الصحيح من الفضلات، والسعي لزراعة الأشجار لفوائدها في تقليل التلوث وتنقية الهواء، وغيرها.

يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة "بداية"، والمنفذة بفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، واصلت مكتبة محلة أبو علي الثقافية تنفيذ فعاليات "دوري المكتبات"، وذلك بحضور لفيف من طلبة وطالبات المدارس، حيث ضمت الفعاليات ورشة فنية للرسم، أعقبها ورشة حكي لاستعراض أهمية نهر النيل منذ بداية الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

فيما تناولت الدكتورة إسراء أحمد، مسئول الإعلام الصحي بالغربية، خلال ندوة توعوية أقيمت بدار الكتب بطنطا، تحت عنوان "إسعافات حالات الجروح" بأن من الهام أن يتعرف الشخص على أنواع الجروح المختلفة وذلك للتعامل معها بشكل سليم.



