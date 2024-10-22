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نجم الزمالك السابق: كولر سيرحل عن الأهلي إذا خسر السوبر المصري

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:44 ص

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن سيراميكا كليوباترا كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري، إلى جانب طرد أكرم توفيق، مشيرا إلى رحيل كولر عن القلعة الحمراء حال خسارته السوبر.

قال عفت نصار عبر برنامج «كلام في الكورة» على قناة «الحدث اليوم»:" كولر سيرحل عن النادي الأهلي حال خسارة بطولة السوبر المصري والمعنويات ستنخفض بين لاعبي الأهلي".

أضاف عفت نصار:" لا يوجد عدالة تحكيمية وسيراميكا كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وكان يجب طرد أكرم توفيق".

وكان النادي الأهلي قد تأهل لنهائي السوبر المصري بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع الزمالك الذي اقتنص بطاقة التأهل بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.


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