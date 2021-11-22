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أحرز أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، هدفه الخامس في بطولة الدوري، من علامة الجزاء بعد هدفه أمام البنك الأهلي في المباراة المقامة على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على إسحاق يعقوبو داخل منطقة الجزاء.

ونفذ ركلة الجزاء أحمد سيد زيزو ليتعادل للفريق الأبيض بهدف لمثله، وينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد خمسة أهداف من خمس ركلات جزاء.

ويتفوق زيزو في ترتيب هدافي الدوري على كل من التونسي علي معلول، مروان حمدي ومحمد هلال لاعبي الأهلي، سموحة والبنك الأهلي، الذين يحتلون الوصافة برصيد أربعة أهداف لكل منهم.