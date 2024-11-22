سينر يحذر إيطاليا بعد التغلب على الأرجنتين

أشاد لاعب التنس، يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، وقائد فوز إيطاليا على الأرجنتين في ربع نهائي كأس ديفيز، بفريقه.

وأبدى سعادته بكيفية تعامل الفريق الإيطالي مع الوضع، موضحا أنه لم "يحظ بوقت" للتأقلم مع ملعب مالاجا الصلب (بجنوب إسبانيا).

وقال سينر: "لم يكن لدي الكثير من الوقت للتأقلم على هذا الملعب، لذا فإنني سعيد للغاية بالطريقة التي تعاملت بها مع الوضع اليوم"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب تأهل إيطاليا الليلة الماضية إلى نصف نهائي كأس ديفيز، للعام الثاني على التوالي.

وعن الانتصار الحاسم، الذي حققه مع مواطنه ماتيو بيريتيني، على الثنائي الأرجنتيني ماكسيمو جونزاليس وأندريس مولتيني، في مباراة الزوجي، قال المصنف الأول عالميا: "تجمعنا صداقة كبيرة بين الفريق بأكمله.. عندما تكون هذه الصداقة خارج الملعب، فإنك تشعر في اللحظات المهمة والحساسة بمزيد من الأمان.. لقد كانت مباراة زوجي جيدة جدا".

ويعتقد سينر أن إيطاليا لديها "مجموعة قوية للغاية".

تحذير

لكنه حذر من أن هذه المنافسة "لا يمكن التنبؤ بها" بشكل تام، وهو الأمر الذي بدا يوم الخميس، حينما خسر الإيطاليون في المباراة الأولى بالمواجهة، قبل أن يتمكنوا من تحقيق الانتصار في المباراتين التاليتين.

وأوضح في هذ الصدد: "لقد رأينا كيف يمكن أن تسير المباريات.. نحن ببساطة نحاول اللعب بأفضل مستوى ممكن، وبذل جهد جماعي جيد، ولا يمكننا حقًا التحكم في الباقي".

وستخوض إيطاليا، بعد فوز سينر المزدوج في مباراتي الفردي والزوجي، الدور قبل النهائي من كأس ديفيز غدا السبت أمام أستراليا، ما يعد تكرارا لنهائي العام الماضي.

وأضاف سينر: "سأحصل على يوم راحة حتى الدور نصف النهائي، لذلك آمل أن يساعدني ذلك على التعود على هذه الظروف.. من الواضح أن ملاعب التدريب وملعب البطولة لديهما إيقاع مختلف قليلا".