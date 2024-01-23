بنك الاستثمار الأوروبي يستثمر 49 مليار يورو في مشروعات بيئية

قالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو اليوم الثلاثاء، في بروكسل إنه خلال العام الماضي، استثمرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، أموالا في المشروعات البيئية والمناخية أكثر من أي وقت مضى.

وفي عام 2023، تدفقت 49 مليار يورو في مشروعات تكافح تغير المناخ وتسهم في الاستدامة البيئية، وكان المبلغ الذي تم استثماره في العام السابق له قد بلغ 38 مليار يورو.

وقالت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في بيان "مع جمع 349 مليار يورو من الاستثمار الأخضر منذ عام 2021، تسير مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في مسارها لتحقيق هدف إنفاق تريليون يورو في التمويل الأخضر بحلول نهاية العقد".

ويقول بنك الاستثمار الأوروبي، وهو بنك الاتحاد الأوروبي ومقره لوكسمبورج، إنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم.

وبشكل إجمالي، وقعت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات جديدة بقيمة 88 مليار يورو في عام 2023، وبالإضافة إلى مشروعات مكافحة تغير المناخ، قدمت المجموعة تمويلات لتعزيز البنية التحتية والصحة.

كما تم استثمار أكثر من 21 مليار يورو في أمن الطاقة لتقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الأحفورية ودعم التحول الأخضر.