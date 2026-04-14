ميرتس: ننسق مع كييف بشأن عودة اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه يعول على إجراء تنسيق وثيق مع أوكرانيا بشأن عودة اللاجئين الأوكرانيين من ألمانيا إلى وطنهم.

وخلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، قال ميرتس اليوم الثلاثاء: "سنقوم، إلى جانب ذلك، بالتنسيق بشكل وثيق لتسهيل عودة المواطنين الأوكرانيين الذين وجدوا ملاذًا لدينا إلى بلادهم". وأضاف ميرتس أن الحكومة الألمانية تدعم جهود كييف للحد من مغادرة الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية.

وأوضح المستشار أن ذلك أمر لا غنى عنه لضمان القدرة الدفاعية، والتماسك المجتمعي، وإعادة إعمار أوكرانيا، وأردف: "نحن بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس وسريع في هذا المجال، وهذا يصب أيضا في مصلحة الطرفين".

من جانبه، قال زيلينسكي إن العديد من الشباب في سن التجنيد غادروا البلاد بالمخالفة للقوانين الأوكرانية، وتابع: "يجب على الجهات المختصة لدينا أو لدى الدول المعنية معالجة هذه المسألة".

وأكد أن الأمر يتعلق بتحقيق العدالة، نظرًا لأن العديد من الجنود على الجبهة بحاجة إلى من يحلّ محلهم. وقال زيلينسكي إن كل مواطن أوكراني في سن الخدمة العسكرية وقادر على ذلك، تقع عليه مسؤولية دستورية لتحمل واجبه.

وكانت كييف أعادت في الصيف الماضي السماح بسفر الشباب في سن الخدمة العسكرية دون 23 عامًا. وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، صرح وزير الشئون الاجتماعية الأوكراني دينيس أوليوتين مؤخرًا بأن عدد الشبان الذين غادروا البلاد منذ أغسطس 2025، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، يُقَدَّر بنحو 400 ألف شخص.

ومنذ عام 2022، فُرضت الأحكام العرفية والتعبئة العامة في الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في شرق أوروبا، ما يقيّد سفر الرجال في سن التجنيد إلا في حالات استثنائية.