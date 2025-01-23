إسبانيا: أكثر من 550 مهاجرا يصلون إلى جزر الكناري في يومين

قالت خدمة الإنقاذ البحري في الإسبانية، اليوم الخميس، إن ما يربو على 550 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قوارب في غضون يومين. وتم العثور على جثة واحدة على الأقل على متن أحد القوارب.

ويشهد الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غربي أفريقيا وصول أعداد كبيرة من المهاجرين فيما يحاول العديد من الأشخاص بشكل رئيسي من غربي أفريقيا خوض الرحلة الخطيرة في المحيط الأطلسي على متن قوارب متداعية.

ووصل إلى إسبانيا في النصف الأول من يناير 3409 مهاجرين إلى إسبانيا عبر البحر، ووصل معظمهم إلى جزر الكناري، حسبما أظهرت بيانات لوزارة الداخلية.

ووصل عدد مساو تقريبا من المهاجرين غير الشرعيين في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إلى إسبانيا في 2024 عدد قياسي من المهاجرين الذين عبروا بحرا بطريقة غير شرعية إلى البلاد، فيما وصل ما يربو على 61 ألف شخص على متن قوارب.

ووصل نحو 47 ألفا من هؤلاء إلى جزر الكناري، ومن بينهم عدة آلاف من القصر غير المصحوبين بذويهم.

وتبعد الجزر قرابة 105 كيلومترات عن أقرب نقطة في أفريقيا، لكن المهاجرين يخوضون رحلات أطول قد تستغرق أياما أو أسابيعا لتجنب قوات الأمن.