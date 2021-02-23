نائب محافظ المنيا يتابع مع ممثلي التخطيط تطوير منظومة المراكز التكنولوجية

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية من المراكز التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير عمل المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور العميد محمد حميدو هندي، مدير مشروع تطوير خدمات المحليات، والمهندس محمد صفوت عمران مسؤول المتغيرات المكانية، والمهندس إبراهيم السيد إسماعيل مساعد مدير المشروع، وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية بالديوان العام، ومشرف نظام ومديري وحدة المتغيرات المكانية بكل مركز بنطاق المحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاضافة الاحداثيات وطباعة الشهادات بالنظام الإلكتروني الجديد.

ناقش نائب المحافظ، تطوير عمل المراكز التكنولوجية وإدراج شهادة المتغيرات كشاشة رئيسية بالمركز، حيث يقوم المواطن بالتقديم على طلب شهادة المتغيرات المكانية من داخل المركز التكنولوجي، وتتم دورة العمل بالإدارات المتخصصة ثم إصدار الشهادة من نفس المكان الذي تقدم به الطلب وهو المركز التكنولوجي، بالإضافة لعملية الدمج أو الربط بين المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والتي تنفرد بها محافظة المنيا من بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق هذه المنظومة.