محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة التراويح ويلتقي المواطنين بمسجد تقسيم المعلمين بالخارجة

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، صلاة التراويح بمسجد تقسيم المعلمين بالخارجة وسط جموع المواطنين من المصلين، بحضور عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي في ظل عقد لقاءات جماهيرية وبحث مطالب المواطنين عقب أداء الصلاة.

وهنأ الزملوط، المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستمع لمطالب أهالي حي المعلمين، وقرر بحث إجراءات إنشاء مخبز بالحي لخدمة المواطنين وسرعة تركيب كشافات إنارة بالطرق الرئيسية، وتكليف مركز الخارجة بسرعة طرح محلات سور حديقة الزهور لتوفير فرص عمل وخدمات لأهالي المنطقة، وسرعة إنهاء وطرح تقسيمات توسعات أرض المعلمين بمنطقة البحوث الزراعية لإنشاء مجتمع عمراني جديد، وإدراج الطريق الرئيسي بالحي ضمن خطة رصف الطرق بالمدينة، بعد دخول خدمة الغاز الطبيعي، والتوسع في توفير أسماك بحيرة باريس بالمنافذ المتنقلة بالأحياء للتيسير على المواطنين.