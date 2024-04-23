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غدا.. دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 7:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 7:02 ص

تعقد جامعة الدول العربية دورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأربعاء، بناء على طلب فلسطين، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتستمع الجامعة إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.


ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، تداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.


وكان مجلس الأمن قد فشل الخميس الماضي في تبني مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، حيث صوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال 15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.

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