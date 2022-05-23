إندونيسيا تستدعي السفير البريطاني بعد رفع علم المثليين داخل السفارة

استدعت إندونيسيا، السفير البريطاني، اليوم الاثنين، بعد رفع علم المثليين والمتحولين جنسيا في سفارة المملكة المتحدة، حيث دعت جاكرتا المبعوثين الأجانب إلى احترام حساسية الإندونيسيين الذين يرى معظمهم المثلية من المحرمات.



وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن استدعاء السفير البريطاني يأتي بعد نشر السفارة الأسبوع الماضي صورة على إنستجرام لعلم قوس قزح داخل مقرها للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية، والخوف من المتحولين جنسيا، وأرفقت الصورة برسالة دعم لحقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.



وأثارت الصورة، غضب الإندونيسيين المحافظين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة خارجية جاكرتا إلى استدعاء السفير البريطاني أوين جنكينز لطلب التوضيح.



وصرح المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية توكو فايزاسياه، بأنّ نشر الصورة عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة البريطانية غير مراعٍ للمشاعر على الإطلاق، وأضاف أنّ الوزارة تود تذكير المبعوثين الأجانب باحترام حساسية القيم الثقافية والدينية.



من جانبها، لم تعلق السفارة البريطانية على الواقعة، فيما قال رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، إن البعثة الدبلوماسية البريطانية كانت غير محترمة للآخرين بدعمها العلني لحقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.