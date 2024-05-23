مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

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قال الحاكم العسكري لخاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، إن هجوما صاروخيا شنته روسيا على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، خلال ساعات النهار، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف سينيهوبوف، أن القوات الروسية شنت 15 هجوما بالصواريخ على الأقل.

وقال عمدة مدينة خاركيف إيهور تيريخوف، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وإن آخرين في عداد المفقودين.

وأضاف تيريخوف، أن الهجمات أصابت البنية التحتية للنقل وشركة خاصة.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "الهجوم الوحشي للغاية" الذي وقع خلال ساعات الذروة وليس خلال الليل كما هو المعتاد.

وقال زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الروس يستغلون الافتقار إلى الدفاعات الجوية الكافية، مضيفا أن هناك حاجة إلى أسلحة موثوقة لضرب المواقع الروسية عبر حدود أوكرانيا.

ودعا زيلينسكي، إلى السماح باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضرب القوات الروسية في تلك المناطق.