بيطري المنيا ينفذ حملات توعية حول ذبح النذور بمناسبة مولد السيدة العذراء

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة الإرشاد البيطري بالمنيا تبذل جهودًا توعوية متميزة، حيث نفذت الدكتورة فاطمة راشد، رئيس قسم الإرشاد بإدارة سمالوط، نشاطا إرشاديا ميدانيا هاما بمحيط دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، تزامنًا مع موسم الاحتفالات.

تم خلال النشاط توعية المواطنين وزائري الدير بأهمية ذبح النذور من الأغنام والماعز داخل المجازر الحكومية وتحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، لضمان لحوم آمنة وصحية، والحفاظ على البيئة من التلوث. كما تم التوجيه باتباع أساليب التربية المنزلية السليمة للطيور، مع التنويه بضرورة شراء الكتاكيت عمر يوم من مصادر موثوقة.

ووزعت الدكتورة فاطمة راشد، النشرات الإرشادية وتعليق البوسترات التوعوية الخاصة بالذبح الآمن والتربية الصحية، بالإضافة إلى نشر المطويات الخاصة بالتوعية بخطورة مرض السعار، وأهمية التوجه السريع للحصول على اللقاح عقب حدوث أي حالة عقر.