 انتهاء الإضراب العمالي في مطار هيثرو بعد الاتفاق على زيادة الأجور - بوابة الشروق
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انتهاء الإضراب العمالي في مطار هيثرو بعد الاتفاق على زيادة الأجور

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:44 م

وافق أكثر من 2000 عامل في مطار هيثرو على عرض زيادة الأجور المقدم من إدارة المطار لينتهي الإضراب العمالي قبل بدء ذروة موسم السفر في فصل الصيف.

وقالت نقابة يونايت لعمال الخدمات في بريطانيا إن أفراد الأمن في صالتي الركاب رقم 3 و5 وأفراد الأمن في مجمع المطار حصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 15.5% و17.5% للعامين الحالي والمقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن متحدث باسم المطار القول: "يسعدنا تأكيد موافقة أعضاء نقابة يونايت على اتفاق زيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم لمدة عامين، وانتهاء النزاع الحالي والسماح بإلغاء الإضراب".

وقال شارون جراهام الأمين العام لنقابة يونايت إن الاتفاق كان "انتصارا صعبا".

كان المتوقع أن يضرب أفراد الأمن في المطار في نهاية كل أسبوع اعتبارا من منتصف يونيو الحالي وحتى نهاية أغسطس المقبل احتجاجا على مستوى الأجور في ظل استمرار معدل التضخم المرتفع في بريطانيا. وألغت النقابة الإضراب الذي كان مقررا غدا وبعد غد، بعد عرض إدارة المطار زيادة الأجور.

يذكر أن الكثير من المرافق والخدمات في بريطانيا مثل التعليم والمستشفيات وخدمة القطارات شهدت اضطرابات متكررة خلال العام الحالي بسبب الإضرابات العمالية للمطالبة بتحسين الأجور.

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