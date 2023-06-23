صن داونز يقترب من حسم صفقة جديدة

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ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن نادي ماميلودي صن دوانز اقترب من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "آي ديسكي تايمز" الجنوب أفريقية فإن صن داونز يتفاوض مع نظيره مارومو جالانتس – الذي كان قد أقصى بيراميدز من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي – لضم لاعبه ليسيبا نكو.

الفريق الجنوب أفريقي الذي هبط للدرجة الثانية رغم وصوله لنصف نهائي الكونفدرالية، قدم عدة لاعبين مميزين، من بينها نكو صاحب الـ 27 عاما.

وفي ظل استغناء صن دوانز عن 3 لاعبين في الثلث الأمامي وهو برادلي رالاني وجيفت موتوبا وهاشيم دومينجو فإن التدعيمات الهجومية باتت ضرورية.

وكان صن داونز قد أعلن مؤخرا تجديد عقد مدربه رولاني موكوينا لمدة 4 مواسم قادمة بعد نجاحه في الفوز ببطولة الدوري المحلي الموسم الماضي، وكذلك الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الخروج على يد الوداد الذي حل وصيفاً للأهلي المتوج بطلاً للمسابقة.