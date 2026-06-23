البرازيل تطمئن على نيمار وأليسون قبل مواجهة إسكتلندا في كأس العالم

أجرى منتخب البرازيل مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة إسكتلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء شهدت عودة بعض العناصر الأساسية وغياب آخرين بسبب الإصابة.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين المتاحين، باستثناء رافينيا الذي يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، حيث تأكد غيابه عن مواجهة إسكتلندا، مع احتمالية لحاقه بمباريات الأدوار الإقصائية حال اكتمال شفائه.

وفي المقابل، عاد حارس المرمى أليسون بيكر إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد أن خضع لتدريبات منفصلة في اليوم السابق، في إطار إدارة الأحمال البدنية له، ما يعزز جاهزيته للمباراة المقبلة.

كما ظهر نيمار ضمن الحصة التدريبية بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، حيث شارك بشكل طبيعي وظهر في حالة بدنية جيدة خلال المران.

وشهد التدريب أجواءً مختلفة بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما دفع بعض اللاعبين مثل نيمار وبرونو جيماريش وجابرييل مارتينيلي للتأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، قبل الجولة الحاسمة من دور المجموعات.