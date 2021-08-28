حماس تؤكد مشاركتها باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

أكدت حركة "حماس" رسميا، اليوم الأحد، مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع.



وصرح عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء للفصائل في غزة، بأن حماس تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل وقررت المشاركة فيه.



وذكر الحية أن حماس تنظر إلى الاجتماع المذكور على أنه "فرصة كبيرة للنهوض بالوضع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية".



وقال "نريد رؤية وطنية واضحة استراتيجية أركانها لم الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الداخلي ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد (لمنظمة التحرير) بالانتخابات وإن تعذر ذلك تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها".



وأضاف: "نريد من اجتماع القاهرة الخروج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الفاشية لأن ثوابت القضية الفلسطينية اليوم في خطر كبير، وأمامنا فرصة للاتفاق كيف نواجه الاحتلال ونقاومه وأن نذهب موحدين لتحقيق ذلك".



ومن المقرر انعقاد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ سنوات.



ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.



ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.