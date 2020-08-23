 العربية: ‏تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع - بوابة الشروق
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العربية: ‏تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع

الازمة الليبية - ارشيفية
الازمة الليبية - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:09 م
أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن تظاهرات خرجت في العاصمة الليبية طرابلس؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع.

وأُعلن في ليبيا، الجمعة، وقفًا فوريًا للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.

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