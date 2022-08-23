ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكهرباء تسليم الغد في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد لتزيد الضغوط على الحكومات بهدف تسريع خطط حماية المستهلكين من الارتفاع الكارثي لمعدلات التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا لمستويات قياسية أصبح أمرا يوميا تقريبا، حيث تبلغ الأسعار حاليا عدة أمثال متوسط الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تشتد فيه حدة أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا.

وجاء الارتفاع الأخير في سعر الكهرباء على خلفية التوقعات بتراجع حاد في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مختلف أنحاء المنطقة وهو ما يجعل شبكات الكهرباء أكثر اعتمادا على محطات الوقود الأحفوري الأعلى تكلفة.

وارتفعت أسعار الكهرباء تسليم الغد في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وشمال أوروبا. ففي فرنسا حيث تزيد أسعار الجملة للكهرباء عن باقي دول أوروبا، ارتفع السعر اليوم بنسبة 5ر5% إلى 54ر645 يورو (83ر640 دولار) لكل ميجاوات/ساعة.

وتعتبر أسعار الغاز الطبيعي حاليا المحرك الأساسي لأسعار الكهرباء الأوروبية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة في ظل تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.