صندوق تحيا مصر يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بالعام الجامعي الجديد


نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 8:57 ص

شهدت جامعة عين شمس، خلال مهرجان استقبال العام الجامعي 2025-2026، تخصيص مقر لصندوق تحيا مصر داخل الحرم الرئيسي، بهدف التعريف بأنشطته وبرامجه وخدماته الموجهة لطلاب الجامعات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الصندوق على تعزيز التواصل مع طلاب الجامعات والتعريف بمبادراته المتنوعة، بما يسهم في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية داخل الجامعة وخارجها.

يُذكر أن مبادرات الصندوق نجحت خلال الأعوام الماضية في الوصول إلى آلاف الطلاب بمختلف الجامعات المصرية، محققة أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المستويين الاجتماعي والتنموي.

 

 


