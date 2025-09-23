وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يناقشان ترتيبات حفل كلثوميات ومهرجان الفنون الشعبية

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية التي تُنفذها الوزارة بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بحفل "كلثوميات" الذي يقام خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل على المسرح الروماني بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "دورة اليوبيل الفضي"، المزمع إقامتها في الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر المقبل، بجانب متابعة عدد من الفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها من خلال قصور الثقافة بالإسماعيلية.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو حرص الوزارة على دعم الأنشطة التي تعكس خصوصية منطقة قناة السويس وتراثها العريق وعشق أهلها للفنون، موضحًا أن إقامة احتفالية "كلثوميات" على المسرح الروماني وتنظيم الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعكس اهتمام الدولة بإتاحة الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى لأبناء مدن القناة.

وأضاف هنو أن الوزارة تواصل جهودها لاستمرار التعاون المشترك مع محافظة الإسماعيلية لتقديم المنتج الثقافي لأبنائها طوال العام، معربًا عن حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لدورة المهرجان لتكون دورة استثنائية في تاريخها على كافة المستويات، موجهاً الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه المتواصل لكافة الأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة.

من جانبه، وجه اللواء أكرم جلال الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو على حفاوة الاستقبال وحرصه على عقد اللقاء بشكل عاجل لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، معربًا عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير بالإسماعيلية، لما تمتلكه من طابع مميز وجمهور محب للفن والثقافة والمهرجانات المختلفة، فضلًا عن المقومات البشرية واللوجستية في قطاع الثقافة والفنون، والتي يتمثل أبرزها في شباب المحافظة الذي يشكل 60% من سكانها، وجامعة قناة السويس، وتعاونها المستمر مع قطاع الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الكيانات الشبابية ومراكز التنمية الشبابية.

واختتم محافظ الإسماعيلية حديثه قائلاً: "إنني على قناعة تامة بأن الإنسان الذي يسمع ويرى فنًا وثقافة راقية، سيتأثر ويصبح أكثر تحضرًا وثقافة".

حضر اللقاء من وزارة الثقافة عمرو البسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأحمد عبيد، مستشار الوزير للاستثمار، وأحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبد الجابر، مدير عام بالإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

ومن محافظة الإسماعيلية حضر ماهر كمال، مستشار المحافظ للفنون والشؤون الثقافية، وعصام نصار، مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، وأشرف سليمان، مدير إدارة السياحة، ومحمد توفيق، المتحدث الرسمي للمحافظة.