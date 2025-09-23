روسيا تنفي تورطها في حادثة الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تلميحات دنماركية بأن روسيا ربما تكون متورطة في حادثة الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "إذا تم توجيه اتهامات لأساس لها كل مرة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد بعد الآن".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، إنه لا يمكنها استبعاد التورط الروسي وطلبت النظر إلى الحادثة في سياق أحداث أخرى وقعت مؤخرا في أوروبا، مستشهدة بالطائرات المسيرة الروسية فوق بولندا والمقاتلات الروسية التي اخترقت المجال الجوي الإستوني.

ولكن موسكو قالت، إن طائرتها لم تخترق أبدًا المجال الجوي لتلك الدول.