الخارجية الأرمينية: لا خطط للقاء «باشينيان» مع رئيس أذربيجان

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان وجود خطط للقاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لكنه قال إن هناك مقترحات لعقد اجتماعات مختلفة "بصيغ مختلفة"، يجري التفاوض بشأنها.

وأضاف هونانيان - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /السبت/ - أن "الشائعات التي تروجها جهات معينة حول هذا الموضوع من الواضح أنها استفزازية وكاذبة".

وشدد على أن "باشينيان كرر أن أرمينيا مستعدة لاستئناف المحادثات على أعلى مستوى لحل نزاع ناجورنو كاراباخ مع أذربيجان تحت إشراف الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتعد منطقة مرتفعات ناجورنو كاراباخ محل نزاع بين باكو ويريفان منذ فبراير 1988 عندما أعلنت المنطقة انسحابها من جمهورية أذربيجان. واندلعت اشتباكات متجددة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر 2020 ، مع اندلاع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وفي 9 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار الكامل في ناجورنو كاراباخ اعتبارًا من 10 نوفمبر وبناء عليه سيحتفظ الجانبين بالمواقع التي استولوا عليها ومن ثم تسلم القوات الأرمينية سيطرتها على مناطق معينة إلى أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وفي ممر لاتشين الذي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا.

وفي 11 يناير، وقع بوتين وعلييف وباشينيان بيانًا مشتركًا في المحادثات في موسكو. وينص البيان على ضرورة تشكيل مجموعة عمل برئاسة نواب رئيس وزراء الدول الثلاث للتركيز على إصلاح النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.