بوتين: جميع دول بريكس لها تأثير إيجابي على الاستقرار العالمي بالفعل وليس بالقول فقط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول «بريكس» تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيرًا إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، قال الرئيس الروسي، إن روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة «بريكس» في العالم، والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.

وأضاف بوتين، أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسئولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.

وحول توسيع «بريكس» أكد الرئيس الروسي، أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

كما يتناول إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.

وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.