فيرستابن يطمح لحسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1

يسعى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، للتتويج بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، للمرة الرابعة على التوالي عندما ينطلق من مركز الانطلاق الخامس في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، المقرر إقامته مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت جرينتش).

ولكي يتوج باللقب، يحتاج فيرستابن لتسجيل 3 نقاط أكثر من منافسه البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي سينطلق من مركز الانطلاق السادس.

وكان فيرستابن قضى على أحلام نوريس في الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته في سباق جائزة البرازيل الكبرى الذي أقيم قبل أسبوعين، بعدما تمكن من التتويج بلقب السباق رغم أنه انطلق من المركز السابع عشر، في حين أنهى نوريس السباق في المركز السادس.

وبفوزه بسباق جائزة البرازيل الكبرى، أنهى فيرستابن سلسلة من 10 سباقات متتالية بدون فوز، ليبتعد بصدارة ترتيب السائقين بفارق 62 نقطة عن نوريس.

وأصبح فيرستابن أول سائق في تاريخ فورمولا 1 يفوز من 10 مراكز مختلفة على شبكة الانطلاق، وهي الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والعاشر والرابع عشر وأخيرا السابع عشر.

وخلال التجارب الحرة لسباق جائزة لاس فيجاء الكبرى، عانى فيرستابن كثيرا بسبب استخدم فريق ريد بول إعدادات غير صحيحة على الأجنحة الخلفية لسيارتيه لكنه زعم أن المشكلات تم تصحيحها في الوقت المناسب للتصفيات.

ولكن يبدو أن ذلك الإصلاح لم يساعد المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي تم إقصاؤه من المجموعة الأولى في التصفيات للمرة السادسة هذا الموسم، وسينطلق من المركز السادس عشر في السباق مساء السبت.

في المقابل، يدخل نوريس وهو يعلم أن آماله في التتويج باللقب تلاشت بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى.

وصرح نوريس قبل مشاركته في سباق الجائزة الكبرى الـ22 من إجمالي 24 سباقا ببطولة العالم "لقد كانت لحظة حاسمة في مسيرتي في البطولة. أوشكت الأبواب على الإغلاق".

وشدد نوريس: "بإمكاني مواصلة الصمود والقتال، وهذا ما سأفعله. ولكن في مرحلة ما، تعرف أن الأمور لن تسير مثلما تريد. لا أحد يعلم. أنا لا أقول إن الأمر قد انتهى ولن أقول ذلك حتى ينتهي الموسم، ولكن الأمر بعيد المنال. أحتاج للكثير من الحظ. ينبغي علي الفوز بثلاثة سباقات، وآمل أن يفشل ماكس في إنهاء تلك السباقات الثلاثة".

وسيسعى نوريس لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في السباقات الثلاثة المتبقية لنهاية الموسم، والتي تبدأ بسباق جائزة لاس فيجاس، من أجل ضمان تحقيق فريقه للقب فئة الصانعين.

ويتصدر مكلارين ترتيب فئة الصانعين برصيد 593 نقطة، متفوقا على فيراري (557 نقطة) وريد بول (544 نقطة).