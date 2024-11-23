نتنياهو والليكود يحضران لإعلان جالانت منشقا

قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب الليكود، يرصدان تصرفات وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، للإعلان أنه منشق عن كتلتهما ومنع ترشحه للانتخابات.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر الصادر أمس الخميس، باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.