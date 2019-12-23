حلول بسيطة للحصول على ملابس جافة بأسرع وقت خلال برودة الطقس

عدم امتلاك غسالة لديها إمكانية تجفيف الملابس؛ من الأمور الصعبة في فصل الشتاء لأن الملابس تأخذ وقتًا طويلًا حتى تصبح جافة بسبب غياب الشمس وبرودة الهواء، ولكن الحصول على الملابس بعد فترة قصيرة من تنظيفها ليس بالأمر المستحيل خلال الطقس البارد لأن هناك حلولًا بديلة.

حسبما ذكر موقع "Kid spot"، فإن التجفيف في الهواء الطلق ليس الطريق الوحيد للحصول على ملابس جاهزة للاستخدام، حيث أن الأقمشة تحتاج فقط إلى الحرارة والرطوبة القليلة لتجف وهذا يمكن فعله داخل المنزل بسهولة عبر خطوات بسيطة، وهي:

1- وضع حبل غسيل

يمكن وضع حبل غسيل داخل المنزل أو البلكونة ولكن بعيدًا عن الهواء البارد، وترك الملابس بشكل عادي بعد أن تقوم الغسالة بعصرها وهذا سيجعلها تجف أسرع لأنها بعيدة عن الرطوبة بقدر كبير.

وحينما توضع الملابس في الشرفة ولكن بعيدة عن الهواء الطلق فإنها تتعرض إلى نسيم بسيط يستطيع تجفيف الأقمشة حتى دون أشعة الشمس وفي حالة عدم جفاف الملابس بالكامل فإنها ستكون جاهزة بمجرد وضع المكواة الساخنة عليها لأنها تخلصت من أكبر نسبة رطوبة داخلها.

2- استخدام مجفف الملابس البلاستيكي

هناك مجفف يستخدم في البلكونة وأحيانًا يكون بلاستيك أو حديد، ولكن في الشتاء يجب وضع منشفة كبيرة جافة على الملابس لتسحب الرطوبة منها وبعد ساعتين يتم إزالته وترك الملابس في الهواء وستجف بمجرد حلول الصباح، ولكن يجب هز الملابس جيدًا قبل وضعها حتى يخترقها الهواء وتتساقط منها حبيبات المياه الزائدة.

3- رص الملابس أمام المروحة

يمكن أيضًا اتباع حيلة تعريض الملابس بعد عصرها إلى الهواء الشديد، ومن السهل فعل ذلك باستخدام مروحة في غرفة غير مستخدمة حتى لا يصاب أفراد الأسرة بالبرد، ويتم رص الملابس على قطع الأثاث وتسليط المروحة عليهم حتى تمام الجفاف ولن تستغرق هذه العملية أكثر من 3 ساعات.

ويمكن استخدام المدفأة بدلًا من المروحة وهي ستكون أسرع بسبب خروج هواء دافئ منها يزيل الرطوبة سريعًا من الأقمشة.

وفي حالة عدم وجود مروحة يمكن رص الملابس بغرفة وفتح الشرفة لها حتى يدخل الهواء إليها بأقل نسبة رطوبة.

أما موقع "clean ipedia"، فقدم عدة نصائح أيضًا لتجفيف الملابس سريعًا في الشتاء، وهي:

- التأكد من عصر الملابس جيدًا قبل تعرضها للهواء سواء باستخدام الغسالة أو فعل ذلك يدويًا.

- مراعاة مساحة بين الملابس وبعضها البعض لتوفير مساحة يدخل الهواء منها إلى النسيج ويجفف الرطوبة.

- استخدام مجفف الشعر لأنه يخرج هواء ساخن وهذا سيساعد في تجفيف الملابس خلال دقائق فقط ولكن يجب ألا يكون القماش ثقيلا للغاية حتى لا يأخذ وقتًا طريلًا في التخلص من الماء.



