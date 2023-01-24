 عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني يشمل 19 قضية رئيسية مطروحة للنقاش - بوابة الشروق
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عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني يشمل 19 قضية رئيسية مطروحة للنقاش

بسنت حسين
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:42 م
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجلسات الأولى للمجلس شهدت نقاشات مطولة في جميع القضايا، للوصول إلى توافق بين كافة المشاركين.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن الحوار الوطني يشمل 19 قضية رئيسية تندرج تحتها قضايا فرعية، وأصبح هناك تصور تفصيلي للقضايا أمام لجان الحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني محكوم بقضايا منهجية وتفكير علمى، موضحا أن هناك أكثر من 100 قضية فرعية سيتم مناقشتها من اللجان المختلفة.

وأكد أن هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية، وكان لابد الرجوع إليها للتأكد من تمثليها داخل لجان الحوار الوطني، موضحًا أنه سيكون هناك اجتماع واحد لكل محور من المحاور الرئيسية الثلاثة.

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