 ممثلة يونيسف بالسودان: نشعر بقلق إزاء تقارير عن وفيات الأطفال في دارفور - بوابة الشروق
السبت 24 فبراير 2024 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ممثلة يونيسف بالسودان: نشعر بقلق إزاء تقارير عن وفيات الأطفال في دارفور

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 10:08 ص

أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان مانديب أوبراين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن وفيات الأطفال في دارفور غربي البلاد.

ووفق ما نشرته صحيفة "التغيير" السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، قامت "يونيسف" في شهر فبراير الجاري بتسليم 10 آلاف كرتونة من الأغذية العلاجية الجاهزة المنقذة للحياة إلى دارفور، يستفيد منها آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويشهد السودان، صراعا في أعقاب انقسام بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" العام الماضي.

ويتنافس البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، على السلطة منذ أبريل 2023.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك