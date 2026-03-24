إيزي جيت تنبه المسافرين لضرورة الحجز المبكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

نبه رئيس شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران منخفض التكلفة، كينتون جارفيس، المسافرين لضرورة الحجز المبكر بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات نتيجة لحرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، عن جارفيس القول، إن شركته "مؤمّنة جيدا"، لأنها أمّنت إمدادات الوقود بصورة مسبقة، إلا أن الأسعار "متقلبة" في الوقت الحالي، منذ أن "بدأت هذه الحرب البشعة".

وجاءت تصريحات جارفيس في مطار نيوكاسل، حيث أعلنت "إيزي جيت" عن افتتاح قاعدة جديدة لها بثلاث طائرات، لتسيّر بذلك 86 رحلة أسبوعيا على 22 مسارا جويا تنطلق من هذه القاعدة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الانطلاقة على توفير 1200 وظيفة في المملكة المتحدة، من بينها 140 وظيفة للطيارين وأطقم الضيافة.