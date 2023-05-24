إقلاع طائرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المستلزمات الطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم /الأربعاء/ إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، متوجهة إلى السودان وتعد ال12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج ـ في تصريح له عقب إقلاع الطائرة ـ إن هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به الكويت ممثلة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي تجاه الأشقاء في السودان والوقوف معهم في مختلف الأزمات والمحن.

وأكد أن دعم الشعب الكويتي للسودان واجب إنساني وأن الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السودانيين لاسيما في ظل الظروف الحالية القاسية.

ولفت إلى أن الجسر الجوي الإغاثي سوف يستمر في ضوء حاجة المتضررين الماسة للمساعدة ومد يد العون لهم، داعيا إلى تضافر الجهود والعمل على توفير بعض الاحتياجات الضرورية كالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام والكراسي المتحركة.

كما أكد أنه تم توجيه المساعدات الإغاثية للوصول إلى المتضررين وتقديم المعونات الأساسية الأولية لهم ومساعدتهم في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن المساعدات تضمنت المواد الطبية التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ وإسعاف المصابين والمواد الغذائية بعناصرها الأساسية والخيام.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.