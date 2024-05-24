وسائل إعلام: نتنياهو يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية مع وزراء في الحكومة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح مع عدد من وزراء الحكومة الرئيسيين.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيتحدث مع المدعي العام ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الدفاع، بين آخرين، في محادثات عبر الهاتف.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للامم المتحدة اليوم الجمعة اسرائيل بوقف عمليتها العسكرية "فورا" في رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقد صدر هذا الأمر بناء على طلب عاجل قدمته جنوب أفريقيا.

ووصف القضاة الوضع الإنساني في رفح بأنه أصبح الآن "كارثيا"، وقالوا إنه من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إلحاق مزيد من الضرر بالسكان المدنيين.