أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ستقدم 2.5 مليون جنيه إسترليني للدعم الفوري المنقذ للحياة للأفغان المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء الماضي.

وذكر بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني أن الزلزال أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ألف شخص يوم الأربعاء الماضي وإصابة أكثر من 1400 شخص آخرين، مضيفا أنه سيتم تخصيص 2 مليون جنيه إسترليني للاتحاد الدولي للصليب الأحمر لتوفير المأوى والأدوية والمياه والصرف الصحي والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ولدى الصليب الأحمر بالفعل موظفون ومتطوعون يعملون على الأرض للاستجابة للأزمة والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك في خوست وباكتيكا، الإقليمان الأكثر تضررًا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 500 ألف جنيه إسترليني لمجلس اللاجئين النرويجي، الذي يعمل بالفعل على الأرض، لتوفير المأوى والمساعدة النقدية للمتضررين.

وسيأتي هذا الدعم من صندوق مساعدات المملكة المتحدة لأفغانستان، والذي يبلغ 286 مليون جنيه إسترليني هذا العام المالي، وهو أحد أكبر البرامج الثنائية.

وأوضح أن الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي يقومون بتنسيق الاستجابة العالمية وتقييم الاحتياجات الإنسانية بسرعة، وأن المملكة المتحدة على اتصال مباشر معهم لتقديم المساعدة وهي على استعداد للنظر في أي طلبات للمساعدة.

وقالت وزيرة الخارجية "إن الزلزال الأخير يعد مأساة لشعب أفغانستان، لقد كان حجم الاحتياجات شديداً بالفعل قبل وقوع الزلزال، حيث كان أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأضافت تروس "سيمكن دعم المملكة المتحدة من توفير الإمدادات المنقذة للحياة على الأرض، وتعد ميزانية مساعداتنا لأفغانستان واحدة من أكبر البرامج الثنائية للمملكة المتحدة وسنواصل العمل بشكل عاجل مع شركائنا الدوليين للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة".