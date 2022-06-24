رباعي الأهلي يشاركون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز

شارك علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ‏الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

‏ وخضع الرباعي لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم والتأكد من ‏جاهزيتهم قبل المشاركة اليوم في التدريبات الجماعية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تبدأ ‏بمباراة بيراميدز الأحد المقبل.

وكان علي معلول قد تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، وتعرض علي لطفي ‏لجزع في الرسغ الأيمن، وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة ‏العضلة الضامة، واشتكى ديانج من كدمة في الركبة.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل ‏المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏الأربعاء, على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري ‏الممتاز.‏