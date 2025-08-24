ترامب: أنا أفضل خبير أعشاب في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخبرته في العشب خلال زيارته لمنشأة شرطة الحدائق في منطقة أناكستيا، إذ أعلن عزمه تجديد حدائق العاصمة عبر تغطيتها بعشب جديد وأنظمة ري حديثة.

وقال أمام نحو 300 من أفراد الشرطة والحرس الوطني ومسئولين في وكالات فدرالية أخرى: "لدي الكثير من ملاعب الغولف في كل مكان، وأعتقد أنني أعرف عن العشب أكثر من أي شخص آخر في العالم".

وأوضح أن العشب سيشبه ذلك الموجود في ملعب أوغستا الشهير بولاية جورجيا، وكذلك ملعبه الخاص "ترامب ناشيونال"، وفق لشبكة "سي إن إن".

وأضاف أن العشب الحالي في حدائق واشنطن مات منذ حوالي 40 عاما، وأنه سيجري تجديد الحدائق بسرعة.

ولم يقتصر الأمر على الحدائق العامة، بل أعلن ترامب خططا لتجميل البيت الأبيض تشمل بناء فناء جديد في حديقة الورود، إضافة إلى مظلات ومكبرات صوت، وبناء قاعة رقص كبيرة.