أطباء السودان: 13 قتيلا على يد الدعم السريع قرب الفاشر

قالت شبكة أطباء السودان، الأحد، إن قوات "الدعم السريع" قتلت 13 شخصا بمنطقة خزان قرلو بالقرب من الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت اللجنة الطبية المستقلة في بيان، بأن "قوات الدعم السريع نفذت مجزرة بشعة بحق 13 شخصا حيث قامت بتصفيتهم بطريقة وحشية على أساس إثني في منطقة خزان قولو بالقرب من الفاشر، بينهم 5 أطفال و4 نساء و4 من كبار السن".

وأدانت الشبكة الطبية "الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع"، مضيفه أن "هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها الدعم السريع بحق المواطنين العزّل في دارفور، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وأردفت أن "استهداف الأطفال والنساء والشيوخ بصورة ممنهجة يثبت ممارسة الدعم السريع لسياسة منظمة لتهجير المواطنين من أرضهم على أسس عرقية ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري "لوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي من خلال قرارات عاجلة ضد قياداتها (الدعم السريع) نتيجة لهذه الممارسات المستمرة في دارفور".

من جانبها، أعلنت لجان مقاومة الفاشر (لجنة شعبية)، الأحد، عن تجدد الاشتباكات في مدينة الفاشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت في بيان، أن "قوات الدعم السريع تهاجم الفاشر، وتعبث بأمن وأرواح سكان المدينة".

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "قوات الدعم السريع" بالمسئولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.