تحرير 37 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ

تابعت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالشيخ، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين وإدارة الصحة، وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 37 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة أثناء المرور على المخابز تضمنت 18 محضر نقص وزن، و15 محضرا لعدم إعلان، و4 محاضر عدم نظافة»، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.