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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر. وشعر سكان ولايات مجاورة بالهزة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الزلزال وقع تمام الساعة 1100 بتوقيت إسطنبول (0800 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 3ر5 كيلومتر في بحر مرمرة، قبالة سواحل قضاء سيليفري بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "تي آر تي" إجلاء طلاب إحدى المدارس في سيليفري، ومجموعة من الأشخاص وهو يركضون مذعورين من أحد المتاجر.

وأكد مكتب حاكم اسطنبول على موقعه الإلكتروني عدم تسجيل أي أضرار من جراء الزلزال.

ووقع الزلزال على "فالق شمال الأناضول" الرئيسي، وأعقبه ثلاث هزات ارتدادية، وفقا لـ "تي آر تي".

وسبق أن شهدت تركيا زلازل مدمرة في الماضي، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص.