مدير تطوير المناهج: منهج اللغة العربية للرابع الابتدائي شيق وممتع

قال الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج إن كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي (تواصل) يعد امتدادا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة؛ حيث تكاملت مهارات اللغة (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة) من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم.



وأضافت، عبر صفحتها الشخصية علي فيسبوك، أن المنهج تنوع ما بين النصوص المعلوماتية، والقصص، والشعر، حيث يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر، وتزداد ثروته اللغوية، ويكتسب المعارف من خلال التقاطع مع المواد الدراسية الأخرى.