الرئيس البولندي يعد بمساعدة أوكرانيا في تصدير الحبوب

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، بأن بلاده لا تزال مستعدة لمساعدة أوكرانيا في تصدير الحبوب إلى دولة ثالثة.

وفي تصريحات لمحطة تلفزيون "تي في بي1" قال السياسي المنتمي إلى التيار المحافظ القومي، اليوم الأحد، إنه يرى أنه يجب فعل كل شيء من أجل إتاحة نقل الحبوب بكميات كبيرة، مشيرا إلى إمكانية نقل الحبوب عن طريق ممرات خاصة إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشكل فعلي أي إلى الدول الأفقر في العالم.

وفي الوقت نفسه، دافع دودا عن قرار بلاده الأخير بالإبقاء على حظر بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية، ووصفه بأنه قرار صحيح.

وقال إن الحكومة في وارسو كان عليها أن تتخذ قرارات متشددة من أجل دعم المزارعين البولنديين والدفاع عن سوق الزراعة المحلية.

وفي المقابل، كانت المفوضية الأوروبية قررت إنهاء قيودها التجارية على منتجات الحبوب الأوكرانية؛ وقال دودا منتقدا قرار المفوضية إنه أضر بالدول المجاورة لأوكرانيا.

يذكر أن هناك خلافات نشبت مؤخرا بين بولندا وأوكرانيا حول واردات الحبوب الأوكرانية، وتبادل زعماء الدولتين اتهامات خطيرة.

وأعلنت وارسو، أنها ستقصر شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا على العقود المبرمة بالفعل، وأعربت عن استيائها من "الإهانات" الموجهة إليها من كييف.

وتشهد بولندا حاليا حملة انتخابية تسعى فيها الحكومية القومية المحافظة إلى جمع نقاط من خلال حماية المزارعين المحليين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حاول أمس السبت تهدئة الأمور.

وقال خلال توقف مؤقت في مدينة لوبلين البولندية، إن التحديات على المسار المشترك تعتبر لا شيء مقارنة بالقوة بين الشعبين.

ووجه الشكر إلى شعب بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي على دعم الدفاع الأوكراني في مواجهة روسيا.