ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 6274 عسكريا منذ 7 أكتوبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة أحد جنوده "بجروح خطيرة" خلال اشتباك مع فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "أصيب جندي من وحدة سييرت جفعاتي بجروح خطيرة، صباح اليوم (الأربعاء)، في اشتباك شمال قطاع غزة"، مضيفا أنه جرى نقل الجندي إلى المستشفى داخل إسرائيل.​​​​​​​

ولم يعلن جيش الاحتلال مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.

وبذلك، يرتفع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 6274 عسكريا، بينهم 2919 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

كما تشير المعطيات إلى مقتل 911 عسكريا منذ بداية الحرب بينهم 465 منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.