رئيس مالاوي تشاكويرا يقر بالهزيمة وموثاريكا يتجه للفوز

أقر رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، بالهزيمة في الانتخابات، فيما يتجه الزعيم السابق بيتر موثاريكا للفوز.

وقال تشاكويرا، في خطاب بثه التلفزيون الوطني إنه تحدث مع موثاريكا لتهنئته، مضيفًا أنه يعتبر موثاريكا "الفائز المفترض" في الانتخابات الرئاسية بالدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.

وكان موثاريكا "85 عامًا" رئيسًا لمالاوي في الفترة من عام 2014 حتى عام 2020.

وحصل على أكثر من 60% من الأصوات عند إعلان النتائج الجزئية مساء أمس الأول الاثنين.

وقال تشاكويرا، في خطابه إلى المالاويين: "تلك النتيجة هي انعكاس لإرادتكم الجماعية لتغيير الحكومة، وبالتالي فإنه من الصواب أن أقر بالهزيمة احترامًا لإرادتكم كمواطنين واحترامًا للدستور."

وجاء اعتراف تشاكويرا بالهزيمة قبل ساعات فقط من إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.