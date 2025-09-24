 تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 8:15 م القاهرة
تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:55 م

أعلن محمد الشيخ، مدرب وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد وأربع تعادلات وهزيمة وحيدة.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، شادي ماهر.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، ميس كاندروب.

خط الهجوم: يوسف ويا، أحمد فاروق، محمود دياسطي.


