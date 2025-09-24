سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها أمس الثلاثاء، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بأن مقليتها استهدفوا دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

كما أشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من دك تجمعات لقوات الاحتلال في موقع "كارني" شرق مدينة غزة بقذائف الهاون وعدد من صواريخ "رجوم" 114 ملم.