ألاباما تعدم رجلا بغاز النيتروجين أدين بالمساعدة في حرق رجل حيا

أعدم رجل من ولاية ألاباما الأمريكية، أدين بالمساعدة في حرق رجل حيا في عام 1993 بسبب دين مخدرات بقيمة 200 دولار، باستخدام غاز النيتروجين يوم الخميس.

وقالت السلطات الأمريكية إن أنتوني بويد (54 عاما) أُعلن عن وفاته في الساعة 6:33 مساء في مرفق ويليام سي. هولمان الإصلاحي. ونفذ الإعدام بواسطة غاز النيتروجين، وهي طريقة بدأت ولاية ألاباما في استخدامها العام الماضي.

وحكم على بويد بالإعدام لدوره في قتل جريجوري هوجولي في مقاطعة تالاديجا. وقال المدعون إنه تم إشعال النيران في هوجولي لأنه لم يدفع قيمة كمية من مخدر الكوكايين يبلغ ثمنها 200 دولار.