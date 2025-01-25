إخماد حريق داخل غرفة كهرباء أسفل عقار بمنطقة سان ستيفانو في الإسكندرية

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، حريقا نشب في غرفة كهرباء أسفل عقار سكني كائن في منطقة سان ستيفانو، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في نطاق شرق الإسكندرية.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن العقار، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى أجزاء العقار والعقارات المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني اليوم السبت، فقد عزا الفحص الأولي، وأقوال شهود العيان أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي بالغرفة الكائنة أسفل العقار.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.