تيرانوصور ريكس يستحوذ على متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك

على مدار الشهور القليلة المقبلة، سوف يتمحور كل شيء في متحف التاريخ الطبيعي الشهير في نيويورك حول أحد أكثر المخلوقات المرعبة التي سارت على الأرض على الإطلاق وهي تيرانوصور ريكس (تي ريكس).

ويمكن لأي شخص في نيويورك حتى 9 أغسطس رؤية الحفريات ونماذج بالحجم الطبيعي لهذه الأنواع من الديناصورات التي عاشت قبل أكثر من 60 مليون سنة. ومن بينها أول هيكل عظمي جرى اكتشافه لديناصور تي ريكس في عام 1902 في ولاية مونتانا الأمريكية من جانب بارنم براون وهو أحد علماء المتحف.

وسوف يطلع الزوار بالطبع على هذه الحفريات الحقيقية عن قرب في خلال مجدها، كما أنهم سيتعرفون على حقائق غير متوقعة، مثل أن هذا الحيوان العملاق يضع بيضا ملونا.

والغرض من المعرض تقديم اكتشافات علمية جديدة عن تي ريكس من بينها نوعية البيض الذي يضعه.

وتقول العالمة الألمانية ياسمينا فيمان، من جامعة "ييل"، التي ساعدتها أمين المعرض مايكل نوفاسيك في العمل على المعرض: "لقد وجدنا أن تي ريكس يضع بيضا ملونا".

وتضيف: "من المثير ما يحدث في علم الأحياء القديمة لأننا ندمج المزيد والمزيد من المجالات ونستخدم وسائل من الكيمياء والطب، على سبيل المثال".

وقالت مديرة المتحف إلين فوتر إن هذا الديناصور، دون البقية، كان قادرا على تحفيز خيال الجمهور العام والعلماء ولا يزال بين أكثر الديناصورات المخيفة.