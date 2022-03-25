♦«أربع محاولات للحياة»

نشوى صلاح ــ أحمد عبدالمجيد ــ مروة سمير ــ أسامة علام

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

عزيزى القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربع كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور فى الحياة. فى هذا الكتاب وثيقة طويل عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادعِّاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزى القارئ، نحن لا نرغب من كتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.

♦«ورثة آل الشيخ»

أحمد القرملاوى

مكتبة الدار العربية للكتاب

2020

منصة اقرأ لى

أسطورة عن كنز موعود، يتناقلها أفراد عائلته جيلًا بعد جيل، تستحوذ عليه، فتدفعه لأن يفتِّش وراءها عبر البيوت والأزمنة.. وكلما التأمَت الصور القديمة، نطقَت منها أصوات الراحلين، ونادَته كى يستكمل الرحلة التى بدأها سعيًا وراء الكنز. فى خامس أعماله الروائية، يضع أحمد القرملاوى بين أيدينا رواية أجيال لها مذاق مختلف، يصحبنا فيها عبر شوارع القاهرة القديمة وحكاياتها التى بلا نهاية؛ حكايات عشق وألم وفَقْد، انتصارات صغيرة وهزائم مدوِّية.. إنها حكاية زمن يتسرَّب فلا نستطيع إيقافه.

♦«أرض الإله»

أحمد مراد

دار الشروق

2019

منصة storytel

تدور أحداث الرواية قبل ميلاد المسيح بـ 250 عامًا أثناء حكم البطالمة لمصر وتبدأ الحكاية فى ربيع عام ١٩٢٤ وبعد الكشف عن مقبرة الملك «توت عنخ آمون»؛ حيث اندفع «هوارد كارتر» إلى القنصلية الإنجليزية بالقاهرة دُون سابق إخطار، مُطالبا بتدخل دبلوماسى لإرغام السلطات المصرية على تجديد تصريح التنقيب الذى تم إلغاؤه لِما وجدته مصلحة الآثار من تلاعب فى سجلات المقبرة حيث عُثر على قطع أثرية لم تدوَّن، مُخبأة فى صندوق نبيذ بمقبرة أخرى.

♦«النبيذة»

إنعام كجة جى

أقلام عربية للنشر والتوزيع

2019

منصة storytel

تستعرض الكاتبة من خلال أحداث الرواية حكاية تغوص فى تاريخ العراق الحديث، عن الصحفية «تاج الملوك عبدالمجيد» التى عاصرت الحقبة الملكية العراقية، وهى صاحبة أول مجلة فى بغداد.

تروى لنا بطلة الرواية «تاج الملوك» سيرة حياتها من الطفولة إلى الشيخوخة وكيف استطاعت العيش فى مجتمع ذكورى وإثبات نفسها واسمها فى عالم الصحافة والإعلام متفوقة على أقرانها وعلى نفسها.