السفير الروسي لدى بولندا يتجاهل طلب استدعائه

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية اليوم الاثنين، إن السفير الروسي لدى بولندا لم يتقدم للوزارة بعد استدعائه بشأن انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز روسي على ما يبدو.

وأضاف المتحدث لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن السفير لم يحضر في الموعد اليوم الاثنين، مضيفا أن مذكرة دبلوماسية تطالب بتفسير ذلك سيتم إيصالها لوزارة الخارجية الروسية بوسائل أخرى.

واستطرد المتحدث، "نتساءل عما إذا كان السفير يتبع تعليمات وزارة الخارجية في موسكو وما إذا كان في وضع يسمح له بتمثيل مصالح الاتحاد الروسي في وارسو بشكل صحيح"، مشيرا إلى الاتفاقات الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية.

ويقول مسئولون بولنديون إن المجال الجوي انتهك صباح أمس الأحد بصاروخ كروز أطلقته طائرة روسية بعيدة المدى واستهدف بلدات في غربى أوكرانيا.

ويتردد أن الحادث وقع في المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوزردوف، في مقاطعة لوبلين بجنوب شرقي البلاد.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها حرب روسيا في أوكرانيا إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد اكتشف الجيش البولندي سابقا انتهاك مجاله الجوي بصاروخ روسي في نهاية ديسمبر.

وفي نوفمبر، قصف صاروخ قرية بولندية على الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين. وافترض مسؤولون غربيون أنه كان صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات تم نشره للدفاع ضد الهجمات الروسية.