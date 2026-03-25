الأربعاء 25 مارس 2026 11:46 ص القاهرة
الرئيسان الإيراني والفرنسي يناقشان خطوات خفض التصعيد في المنطقة

طهران - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 11:38 ص

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات هاتفية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء لمناقشة أحدث التطورات في المنطقة وخفض التوتر في غرب آسيا.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنه خلال المحادثة الهاتفية، أكد بزشكيان أن السبب الرئيسي لاضطراب الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة هو الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي والمذابح في غزة ولبنان.

كما انتقد التوجه التخريبي لبعض الدول الأوروبية في دعم جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، داعيا هذه الدول للالتزام بالقانون الدولي وحكم القانون في العالم.

